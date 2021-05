L’oroscopo di oggi 11 maggio 2021: la Luna nuova potente per Toro e Gemelli



nell’oroscopo di oggi, martedì 11 maggio, attendiamo che la Luna, nel segno del Toro, si congiunga al Sole intorno alle 21 di questa sera (in Italia) per essere Luna nuova. Questa congiunzione avviene a 21 gradi del Toro, congiunta anche a Lilith, punto che in astrologia indica il coraggio di saper comprendere i propri bisogni e desideri. Aspettiamoci quindi un momento molto intenso.

