L’oroscopo di oggi 13 maggio 2021: grandi idee per Toro e Pesci



L’oroscopo di oggi, giovedì 13 maggio 2021, vede un enorme spinta all’idealizzazione e alla creatività. Le idee quindi e la forza intellettuale in genere saranno amplificate e sollecitate: il Sole è sestile a Nettuno mentre la Luna in Gemelli è trigono a Saturno quindi creativa ma con i piedi per terra e con la voglia di realizzare le proprie intuizioni.

