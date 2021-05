L’oroscopo di oggi 20 maggio 2021: vergine e Sagittario stiano lontani dai contratti



Nell’oroscopo di oggi, giovedì 20 maggio 2021, la Luna nel segno della Vergine non sarà assicurazione di concretezza e solidità di pensiero ma, al massimo, potrà tenerci lontano dai guai. Il Sole all’ultimo grado del Toro e Mercurio in quadratura a Nettuno indicano infatti che il pensiero sarà creativo ma non sufficientemente strutturato nelle fondamenta. Evitiamo di firmare contratti!

