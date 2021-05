L’oroscopo di oggi 21 maggio 2021: quanti pensieri per Gemelli e Vergine!



Nell’oroscopo di oggi, venerdì 21 maggio, vedremo nel cielo una grande potenza mercuriale. Tra pianeti veloci infatti si trovano nel primo dei segni mercuriali, i Gemelli, e tra questi pianeti vi è anche Mercurio stesso che nei Gemelli si ferma in sosta. La Luna poi passa oggi in Vergine, il secondo dei segni mercuriali. Prepariamoci a grandi pensieri anche se la comunicazione di questi non sarà immediata a causa del quadrato tra Giove e il Sole.

Continua a leggere



Nell’oroscopo di oggi, venerdì 21 maggio, vedremo nel cielo una grande potenza mercuriale. Tra pianeti veloci infatti si trovano nel primo dei segni mercuriali, i Gemelli, e tra questi pianeti vi è anche Mercurio stesso che nei Gemelli si ferma in sosta. La Luna poi passa oggi in Vergine, il secondo dei segni mercuriali. Prepariamoci a grandi pensieri anche se la comunicazione di questi non sarà immediata a causa del quadrato tra Giove e il Sole.

Continua a leggere

Continua a leggere