L’oroscopo di oggi 24 maggio 2021: Lilith riscalda le passioni di Toro e Capricorno



Nell’oroscopo di oggi, lunedì 24 maggio 2021, voglio porre l’attenzione su Lilith, una posizione del cielo astrologico che l’astrologia tiene molto in considerazione anche se secondaria rispetto ai pianeti. Lilith si trova nel segno del Toro in sestile a Nettuno e trigono a Plutone come ad indicare il potere dei desideri personali e la passione nel trovare loro uno spazio di esistenza.

