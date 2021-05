L’oroscopo di oggi 26 maggio 2021: eclissi di Luna tra Sagittario e Gemelli



Nell’oroscopo di oggi, mercoledì 26 maggio 2021, la Luna sarà Luna piena: poco dopo l’ora di pranzo si opporrà al Sole nel segno dei Gemelli. Durante questa Luna piena avremo la prima di due eclissi consecutive: un’eclissi di Luna. In questo caso la Luna piena vuole parlarci dell’espressione delle singole individualità come importante e necessaria per un’evoluzione sociale vera!

Continua a leggere



Nell’oroscopo di oggi, mercoledì 26 maggio 2021, la Luna sarà Luna piena: poco dopo l’ora di pranzo si opporrà al Sole nel segno dei Gemelli. Durante questa Luna piena avremo la prima di due eclissi consecutive: un’eclissi di Luna. In questo caso la Luna piena vuole parlarci dell’espressione delle singole individualità come importante e necessaria per un’evoluzione sociale vera!

Continua a leggere

Continua a leggere