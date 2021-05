L’oroscopo di oggi 7 maggio 2021: Ariete e Acquario dovranno mantenere la calma



Nell’oroscopo di oggi, venerdì 7 maggio 2021, la Luna entra nel segno dell’Ariete che, come oramai sapete, è dominato da Marte. Quindi la Luna, ovvero gli istinti, in Ariete è impulsiva e passionale ma pronta a perdere le staffe. Non aiuta il fatto che Venere e Giove siano in quadratura ovvero in tensione tra loro. Contate fino a dieci (mila) prima di prendere qualsiasi decisione. Ecco le previsioni degli astri per tutti i segni dello zodiaco.

