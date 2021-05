Lotteria degli scontrini, oggi 13 maggio la terza estrazione: i premi in palio e i biglietti vincenti



Oggi, 13 maggio 2021, è in programma la terza estrazione mensile della Lotteria degli scontrini. A partire dalle 13, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli pubblicherà sul proprio account Twitter i 10 codici vincenti. I premi in palio sono 10 da 100 mila euro per gli acquirenti e 10 premi da 20 mila euro per gli esercenti. Ecco tutti i dettagli sull’estrazione, i premi in palio e come verificare la vincita.

