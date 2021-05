Luana, l’autopsia sulla 22enne morta in fabbrica: deceduta per schiacciamento del torace



I primi risultati dell’autopsia sul corpo di Luana D’Orazio, la ragazza di 22 anni vittima di un terribile incidente sul lavoro in fabbrica in un’azienda tessile di Montemurlo, in provincia di Prato. L’autopsia ha stabilito che la giovane operaia è stata vittima di un politrauma fratturativo toraco-polmonare.

