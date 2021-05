Luana morta a 22 anni in fabbrica: verifiche sulla sicuerzza. “Dal macchinario rimossa una grata”



Morta a 22 anni in fabbrica: sulla tragica scomparsa di Luana D’Orazio è stata aperta un’inchiesta. Sequestrati nell’azienda in cui lavorava due orditoi per le verifiche sulla sicurezza. Secondo i pm sarebbe stata rimossa una grata protettiva. La ragazza sognava di fare l’attrice ma aveva iniziato a lavorare per mantenere il figlio avuto a 17 anni.

