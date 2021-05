Luana sconfigge il Covid, ma non il tumore: il suo sorriso si spegne a 37 anni



Luana, la giovane pugliese che viveva Parma, non ce l’ha fatta. Dal 2014 lottava contro un tumore, sconfiggendo un anno fa il Covid, come raccontato a Fanpage.it in piena pandemia. Tantissimi i messaggi per lei, a partire dalle associazioni che la vedevano sempre a disposizione per gli altri, alla formazione di football americano di massima serie, della quale il marito è capitano.

Continua a leggere



Luana, la giovane pugliese che viveva Parma, non ce l’ha fatta. Dal 2014 lottava contro un tumore, sconfiggendo un anno fa il Covid, come raccontato a Fanpage.it in piena pandemia. Tantissimi i messaggi per lei, a partire dalle associazioni che la vedevano sempre a disposizione per gli altri, alla formazione di football americano di massima serie, della quale il marito è capitano.

Continua a leggere

Continua a leggere