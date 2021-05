Lucca, bloccato sulla sedia a rotelle muore nell’incendio in casa: inutile l’intervento del fratello



Angelo Fenili, 65enne invalido, ha perso la vita in un incendio che si è sviluppato all’interno della sua casa nel comune di Capannori (Lucca). L’uomo viveva insieme al fratello che in quel momento si trovava fuori dall’abitazione. Il fratello ha fatto il possibile per salvarlo, rimanendo anche intossicato dal fumo, ma tutto è stato inutile.

Continua a leggere



Angelo Fenili, 65enne invalido, ha perso la vita in un incendio che si è sviluppato all’interno della sua casa nel comune di Capannori (Lucca). L’uomo viveva insieme al fratello che in quel momento si trovava fuori dall’abitazione. Il fratello ha fatto il possibile per salvarlo, rimanendo anche intossicato dal fumo, ma tutto è stato inutile.

Continua a leggere

Continua a leggere