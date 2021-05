Lucca, donna di 51 anni uccisa a coltellate in casa: fermato il marito



Una donna di 51 anni è stata uccisa a coltellate nella sua abitazione di Altopascio, in provincia di Lucca. Le forze dell’ordine intervenute sul posto avrebbero fermato il marito di 54 anni. Secondo le prime ricostruzioni, il tutto sarebbe avvenuto al culmine di una lite tra coniugi. Al momento dei fatti non erano presenti in casa altre persone.

