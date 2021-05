Lutto per Serena Rossi, è morta la nonna



Una giornata particolarmente difficile per Serena Rossi che deve fare i conti con il dolore della perdita della sua amata nonna. L’attrice napoletana, legata profondamente alla sua famiglia, si era commossa di recente nel vedere la donna in un video durante una sorpresa che le era stata organizzata dai suoi cari durante lo show Canzone Segreta, da lei condotto. Una foto in bianco e nero con la scritta “Radici” a ricordare questo legame così intenso.

