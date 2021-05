Maltempo, allerta meteo per temporali martedì 11 maggio: dieci regioni a rischio, l’elenco



Allerta meteo su molte zone d’Italia per domani martedì 11 maggio. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse, valutando una allerta arancione di moderata criticità per diversi settori di Lombardia e Piemonte e allerta gialla per dieci regioni.

