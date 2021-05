Maltrattamenti denunciati da Nina Moric, la Procura chiede l’archiviazione per Luigi Favoloso



La Procura di Milano ha chiesto l’archiviazione per Luigi Mario Favoloso, denunciato dall’ex compagna Nina Moric per maltrattamenti, percosse, stalking e appropriazione indebita. La vicenda era stata pubblicamente affrontata in tv dagli interessati nel corso della trasmissione Live – Non è la D’Urso. L’avvocato della modella ha annunciato che presenterà opposizione.

Continua a leggere



La Procura di Milano ha chiesto l’archiviazione per Luigi Mario Favoloso, denunciato dall’ex compagna Nina Moric per maltrattamenti, percosse, stalking e appropriazione indebita. La vicenda era stata pubblicamente affrontata in tv dagli interessati nel corso della trasmissione Live – Non è la D’Urso. L’avvocato della modella ha annunciato che presenterà opposizione.

Continua a leggere

Continua a leggere