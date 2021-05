Marco Giallini e la moglie: “Morire a 40 anni tra le mie braccia non è prassi, le parlo ancora”



Un amore il cui ricordo è andato oltre la morte quello di Marco Giallini per la moglie Loredana, scomparsa nel 2011 a causa di un aneurisma cerebrale. “Capisci che morire è prassi. Non a 40 anni. Non fra le mie braccia, mentre prendiamo le valigie per le vacanze”, ricorda l’attore i cui figli, all’epoca della scomparsa della donna, avevano appena 5 e 12 anni.

