Marco Zennaro, l’italiano in cella in Sudan da oltre 50 giorni: “Gli dicono farai la fine di Regeni”



Il calvario di Marco Zennaro, imprenditore veneziano di 46 anni che dall’1 aprile è rinchiuso in una cella del commissariato della capitale del Sudan in condizioni pessime in attesa di una svolta dle suo caso. Con una vaga accusa di frode e costretto a dormire sul pavimento assieme ad altri detenuti in pessime condizioni igienico sanitarie e per intimidirlo sarebbero stati fatti riferimenti al caso di Giulio Regeni.

