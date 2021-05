Marialaura De Vitis risponde a chi l’accusa di aver sfruttato Paolo Brosio per soldi



Marialaura De Vitis e Paolo Brosio si sono lasciati, ma la 22enne continua a rispondere alle accuse di chi ritiene che lei abbia sfruttato il giornalista e si sia fidanzata con lui solo per sottrargli denaro e acquisire visibilità. La giovane si difende dicendo: “Se avessi sfruttato un uomo come dite, non vivrei in quel monolocale che chiamate topaia”.

