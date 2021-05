Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto dopo Uomini e Donne: “Andiamo a vivere insieme”



Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto sono pronti per la convivenza. Nonostante la giovane età, lui 20 anni lei 19, la coppia racconta di avere in programma di andare a vivere sotto lo stesso tetto già dopo l’estate: “Non ho dubbi, voglio che lei sia la mia compagna di vita”, racconta l’ex tronista al settimanale Nuovo. Vanessa sarebbe disposta a lasciare Prato per raggiungerlo a Nettuno, dove la famiglia Mollicone l’ha già accolta “come una figlia”.

