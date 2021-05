Massimo Mazzetto, distrutta la targa in suo onore: scatta la raccolta fondi per fare una statua



È partita una raccolta fondi, voluta dal Comitato Massimo Mazzetto, per realizzare una statua in memoria del cestista della Viola Reggio Calabria, morto in tragiche circostanze nel 1986, in sostituzione della stele a lui dedicata, vandalizzata e distrutta da alcuni adolescenti lo scorso mese di marzo.

