Matteo Salvini non sposa Francesca Verdini: “Il matrimonio non è in programma”



Niente matrimonio per Matteo Salvini e la fidanzata Francesca Verdini, non per il momento almeno. Il leader della Lega ha messo a tacere le voci che parlavano delle presunte nozze in vista con la figlia dell’ex senatore Denis Verdini. “Io sto benissimo con la mia fidanzata, ma il matrimonio non è in programma”, ha spiegato. Confermando le incertezze che la fidanzata aveva espresso sulle pagine di Chi in tema di matrimonio: “Non abbiamo fretta, ho 28 anni, posso aspettare”.

