Maturità 2021, studenti preoccupati a un mese dall’esame tra maxi orale e curriculum



È partito il conto alla rovescia per l’esame di Maturità 2021, in programma a partire dal 16 giugno prossimo. Tuttavia la maggior parte degli studenti è preoccupato: secondo una indagine di Skuola.net quasi 2 maturandi su 5 non stanno facendo simulazioni del maxi orale, 1 su 3 non ha neanche iniziato a scrivere l’elaborato.

Continua a leggere



È partito il conto alla rovescia per l’esame di Maturità 2021, in programma a partire dal 16 giugno prossimo. Tuttavia la maggior parte degli studenti è preoccupato: secondo una indagine di Skuola.net quasi 2 maturandi su 5 non stanno facendo simulazioni del maxi orale, 1 su 3 non ha neanche iniziato a scrivere l’elaborato.

Continua a leggere

Continua a leggere