Maurizio Costanzo su Diletta Leotta: “Dovrebbe staccare dai social e cambiare casa”



Maurizio Costanzo sulle pagine di Chi per dire la sua sulla polemica sorta attorno a Diletta Leotta. Che ha lamentato “falsità acchiappa click” e un “giornalismo-spazzatura” troppo invadente sulla sua vita privata, dopo le voci sul suo presunto flirt con Ryan Friedkin, a discapito della storia d’amore con Can Yaman. Costanzo lancia una frecciatina alla conduttrice, nemmeno troppo velata: “Se Diletta vuole smettere di fare la Leotta, non dovrebbe avvisare i fotografi, cambiare casa, andare a vivere in un condominio fuori mano”.

Continua a leggere



Maurizio Costanzo sulle pagine di Chi per dire la sua sulla polemica sorta attorno a Diletta Leotta. Che ha lamentato “falsità acchiappa click” e un “giornalismo-spazzatura” troppo invadente sulla sua vita privata, dopo le voci sul suo presunto flirt con Ryan Friedkin, a discapito della storia d’amore con Can Yaman. Costanzo lancia una frecciatina alla conduttrice, nemmeno troppo velata: “Se Diletta vuole smettere di fare la Leotta, non dovrebbe avvisare i fotografi, cambiare casa, andare a vivere in un condominio fuori mano”.

Continua a leggere

Continua a leggere