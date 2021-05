Meghan Markle a rischio parto prematuro: “È già in ospedale”



Meghan Markle sarebbe stata già ricoverata per partorire. Stando alle indiscrezioni che circolano nelle ultime ore, la duchessa del Sussex sarebbe pronta a dare alla luce la sua bambina. Un ricovero in ospedale, quello eventuale di Markle, che in questo momento potrebbe ridurre i rischi legati al parto.

Continua a leggere



Meghan Markle sarebbe stata già ricoverata per partorire. Stando alle indiscrezioni che circolano nelle ultime ore, la duchessa del Sussex sarebbe pronta a dare alla luce la sua bambina. Un ricovero in ospedale, quello eventuale di Markle, che in questo momento potrebbe ridurre i rischi legati al parto.

Continua a leggere

Continua a leggere