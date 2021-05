Messina, donna trovata morta a letto al Villaggio Cep: la procura apre un’inchiesta



Sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso della donna di 59 anni ritrovata morta sabato mattina nel suo appartamento di Messina. Il suo corpo ormai senza vita è stato scoperto dal compagno che ha poi allertato i soccorritori. La Procura ha aperto un’inchiesta per fare luce sull’accaduto: i primi esami autoptici non hanno infatti dato risposte.

