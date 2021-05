Messina, madre e figlia impiccate in casa. La lettera di addio: “Porto via con me Alessandra”



Trovate impiccate nella casa di campagna nel Messinese: le vittime sono una mamma di 40 anni e la figlia 14enne. A dare l’allarme il marito della donna e padre della ragazzina. Si tratterebbe di un caso di omicidio-suicidio. La 40enne ha lasciato una lettera di addio in cui spiega il suo gesto e scrive: “Porto via con me Alessandra”

Continua a leggere



Trovate impiccate nella casa di campagna nel Messinese: le vittime sono una mamma di 40 anni e la figlia 14enne. A dare l’allarme il marito della donna e padre della ragazzina. Si tratterebbe di un caso di omicidio-suicidio. La 40enne ha lasciato una lettera di addio in cui spiega il suo gesto e scrive: “Porto via con me Alessandra”

Continua a leggere

Continua a leggere