Michelle Hunziker ricorda Franco Battiato: “La Cura mi è stata dedicata da una persona che mi amava”



“Grazie maestro Battiato per le emozioni che ci hai regalato”, è la conclusione del lungo messaggio in memoria di Franco Battiato di Michelle Hunziker. La showgirl ha confessato che “La Cura” è una delle colonne sonore della sua vita: “Mi è stata dedicata da una persona che mi amava tanto e che ha sempre creduto in me”.

