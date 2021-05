Migranti, la Sea-Watch chiede di sbarcare in un porto sicuro le 455 persone a bordo



La ong Sea-Watch 4 ha chiesto via twitter di poter sbarcare in un porto sicuro i 455 migranti soccorsi in mare negli ultimi tre giorni. Intanto che attende risposta continuano ad arrivare nuove richieste d’aiuto dal mare: in balia delle onde ora ci sono 95 persone. A lanciare l’allarme per un nuovo barcone in difficoltà in acque internazionali è Alarm Phone.

