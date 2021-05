Minivan finisce in un dirupo: feriti gravemente i sei operai a bordo. L’incidente a Badia Tedalda



Quattro dei sei operai rimasti feriti nell’incidente avvenuto lungo la statale di Badia Tedalda, nell’Aretino, sono ricoverati in gravi condizioni nei vicini ospedali di Siena e Sansepolcro. I lavoratori, diretti in un cantiere vicino dove si sta realizzando un metanodotto tra Toscana ed Emilia Romagna, viaggiavano a bordo di un minivan che è finito in una scarpata. Intervenuti vigili del fuoco e soccorritori del 118 con due elicotteri.

