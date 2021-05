Mirko ucciso per aver difeso la mamma dall’ex: fatali due coltellate al torace. Domani i funerali



Mirko Farci è morto nel tentativo di difendere la madre dalle violenze dell’ex compagno. Secondo quanto emerso dall’autopsia, il ragazzo è deceduto a causa di due coltellate al torace. Tra pochi mesi avrebbe dovuto diplomarsi come chef presso l’istituto Ipsia che frequentava. Domani i compagni di classe sfileranno in suo onore per le strade della città.

