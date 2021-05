Modena, in strada per evitare un gavettone durante matrimonio: 18enne morto investito da furgone



La vittima è Riccardo Bellopede, appena maggiorenne, originario di Marcinise (Caserta), ma residente a Correggio (Reggio Emilia) dove frequentava il liceo. Secondo quanto ricostruito, il giovane, per evitare un palloncino pieno d’acqua, durante la festa di matrimonio a cui era stato invitato, è uscito in strada. Proprio in quel momento passava un Doblò che lo ha investito e ucciso sul colpo.

