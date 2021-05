Moncalieri, stanchi di aspettare il bus, si gettano nel prato e fanno sesso: multa da 10mila euro



I due pensavano di non essere visti e in effetti distesi nell’erba alta non era visibili dalla strada, peccato che non avevano fatto i conti con gli inquilini dei palazzi circostanti che dall’alto invece hanno visto benissimo la scena e hanno chiamato le forze dell’ordine. Lui però si è dileguato e la multa da diecimila euro è arrivata solo per lei.

