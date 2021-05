Monitoraggio Iss, aumenta l’indice Rt ma cala l’incidenza: “Miglioramento generale del rischio”



Secondo la bozza del monitoraggio settimanale Iss sulla situazione epidemiologica in Italia è in “miglioramento generale il rischio Covid”. In calo l’incidenza (127 casi ogni 100mila abitanti) anche se è aumentato leggermente l’indice Rt rispetto a sette giorni fa. Stando a questi dati, da lunedì 10 maggio quasi tutta Italia potrebbe essere in zona gialla.

