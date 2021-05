Morta intrappolata in un macchinario a 22 anni, Luana era da poco diventata mamma: “Inaccettabile”



Non aveva ancora compiuto 23 anni Luana D’Orazio, l’operaia morta mentre lavorava in una fabbrica tessile della provincia di Prato, a Oste di Montemurlo. La giovane è rimasta intrappolata in un macchinario: “È inconcepibile continuare a morire sul lavoro. È ancor più inaccettabile la morte di lavoratori giovanissimi, oggi di una giovanissima madre”.

