Morte Carla Fracci, il marito Beppe Menegatti: “Ho chiuso il telefono, non resisto emotivamente”



Messaggi di cordoglio da tutto il mondo hanno raggiunto Beppe Menegatti, marito dell’étoile italiana più famosa al mondo Carla Fracci. Ma il dolore è ancora troppo forte per lasciare spazio al ricordo: “Ho chiuso il mio telefono perché non resisto emotivamente, ci stanno chiamando da tutto il mondo, dal Sudafrica al Giappone, da New York, da Londra. Una cascata di amore”.

