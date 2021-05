Morte di Luca Ventre, parla la famiglia: “Era spaventato da qualcosa, voleva solo tornare in Italia”



Contattata da Fanpage.it, la famiglia del giovane italiano morto in circostanze non chiarite il 1 gennaio, dopo essersi introdotto nell’ambasciata italiana a Montevideo, racconta di aver ricevuto una telefonata anonima che ne annunciava il decesso solo molte ore dopo. Il padre ricorda che era preoccupato e che voleva tornare in Italia: “Luca non era né un violento, né un poco di buono”.

Continua a leggere



Contattata da Fanpage.it, la famiglia del giovane italiano morto in circostanze non chiarite il 1 gennaio, dopo essersi introdotto nell’ambasciata italiana a Montevideo, racconta di aver ricevuto una telefonata anonima che ne annunciava il decesso solo molte ore dopo. Il padre ricorda che era preoccupato e che voleva tornare in Italia: “Luca non era né un violento, né un poco di buono”.

Continua a leggere

Continua a leggere