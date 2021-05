Morto suicida a 24 anni Alberto Pastore, uccise il suo migliore amico e lo confessò su Instagram



È morto suicida in carcere Alberto Pastore, il 24enne che nell’agosto del 2019 uccise a coltellate il suo migliore amico Yoan Leonardi, dopo un litigio dovuto a questioni sentimentali, e confessò l’omicidio su Instagram e in un post su Facebook. Il ragazzo è deceduto all’ospedale di Torino, dove era ricoverato da circa un mese in seguito al tentativo di togliersi la vita.

