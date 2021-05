Nessuna traccia di Denise Pipitone in casa di Anna Corona, gli accertamenti danno esito negativo



Esito negativo dagli accertamenti svolti questo pomeriggio a Mazzara del Vallo nella casa di via Pirandello dove viveva Anna Corona, la ex moglie di Piero Pulizzi, papà biologico di Denise Pipitone, scomparsa da Mazzara del Vallo l’1 settembre del 2004. Nessuna traccia della piccola dunque né nell’appartamento né in garage né in un pozzo presente nella palazzina stessa, al termine dell’ispezione effettuata dai carabinieri del Sis insieme con i vigili del fuoco.

