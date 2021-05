Niccolò Ciatti, negata estradizione in Italia: torna libero uno dei 3 ceceni accusati di omicidio



Movsar Magomedov, uno dei tre ceceni accusati dell’omicidio di Niccolò Ciatti, il 22enne fiorentino ucciso mentre si trovava in una discoteca di Lloret de Mar, è stato scarcerato e non verrà estradato in Italia. Le prove raccolte a suo carico non avrebbero convinto i giudici francesi. Il padre del giovane ucciso: “Delusione, rabbia, sconforto”.

