Nick Kamen, la vita privata: gli amori con star bellissime e la morte del fratello Barry



Il cantante e modello britannico morto per un tumore a soli 59 anni si era ritirato a vita privata negli anni n90 e da tempo non faceva parlare di sé, ma in passato è stato legato a donne famose come Talisa Soto e Amanda de Cadenet, ex del bassista dei Duran Duran e poi fidanzata di Keanu Reeves. Nel 2015, la morte del fratello di Nick, Barry Kamen.

