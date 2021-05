Nicoletta Larini in ospedale, è stata operata: come sta la compagna di Stefano Bettarini



La fidanzata di Bettarini, nota anche per aver partecipato a Temptation Island Vip nel 2018, è stata ricoverata in ospedale per un intervento semplice ma doloroso: è stata sottoposta a tonsillectomia. “Le tonsille mi stavano dando tutta una serie di problemi, compresa l’infezione nel sangue”, ha spiegato.

