Omicidio Regeni, andranno a processo gli 007 egiziani accusati della morte del ricercatore italiano



Il Tribunale di Roma ha rinviato a giudizio il generale Tariq Sabir e gli altri tre agenti coinvolti: Athar Kamel Mohamed Ibrahim, Uhsam Helmi e Magdi Ibrahim Abdelal Sharif. Gli imputati sono accusati a vario titolo di sequestro di persona, concorso in omicidio aggravato e concorso in lesioni personali aggravate. La prima udienza è fissata per il 14 ottobre.

