Omicidio Roberta Siragusa, avvocati Morreale: “Nel video in cui brucia viva non si vede chi le dà fuoco”



Il legale di Pietro Morreale, il giovane accusato del delitto avvenuto a Caccamo, replica alle notizie trapelate sul contenuto di un video in cui sarebbe stato ripreso l’omicidio da una telecamera di un bar che si trova nei pressi del campo sportivo. “Le immagini non mostrano il momento in cui si ha l’innesco del fuoco e nemmeno chi ha provocato l’accensione”.

