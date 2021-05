Omicidio Roberta Siragusa, in un video gli ultimi istanti di vita mentre viene bruciata viva



Il filmato con gli ultimi istanti di vita di Roberta Siragusa è stato deposito agli atti del processo in corso davanti al gip del Tribunale di Termini Imerese in cui è imputato per omicidio aggravato e occultamento di cadavere l’ex fidanzato della vittima Pietro Morreale. La diciottenne infatti non sarebbe morta subito ma tra atroci sofferenze, dopo minuti di agonia.

