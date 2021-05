Omicidio Roberta Siragusa, la mamma: “Dio è grande e punirà chi ti ha portato via da me”



Dopo aver assistito alla straziante udienza del Tribunale di Termini Imerese, la mamma di Roberta Ragusa sfoga il dolore sui social. “Dio è grande e presto punirà chi ti ha portato via da noi” dice Iana Brancato che in aula ha dovuto vedere le immagini dell’omicidio della figlia. La ragazza è stata cosparsa di benzina e arsa viva. Il suo aguzzino l’ha guardata bruciare per almeno cinque minuti.

