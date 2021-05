Orrore a Chioggia, ritrovato un cadavere semi carbonizzato accanto a un cassonetto dato alle fiamme



Orrore nel Veneziao, intervenuti per domare un incendio sviluppatosi in un cassonetto per i rifiuti a Chioggia, i vigili del fuoco hanno scoperto un cadavere semi carbonizzato. Sull’episodio indagano i carabinieri che hanno già passato al setaccio le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.

