Orvieto, agenti della polizia stradale salvano cuccioli: vagavano lungo l’autostrada



Il salvataggio lungo l’autostrada A1, poco prima del casello di Fabro (Terni). Gli agenti hanno interrotto il traffico e si sono lanciati al centro della carreggiata recuperando i cagnolini. Sono in corso accertamenti per capire se i cuccioli siano stati persi da un mezzo in transito oppure abbandonati.

