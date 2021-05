Ossessionato dal sesso e malato di gioco per colpa di un farmaco: Pfizer condannata



Pfizer Italia è stata condannata al pagamento di un risarcimento di oltre mezzo milione di euro, tra danni morali ed economici, per gli effetti collaterali provocati da un farmaco per la cura del Parkinson, il Cabaser, che ha provocato ludopatia e ipersessualità in un uomo di 60 anni residente nel centro Italia.

