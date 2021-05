Padova, abusa ripetutamente del figlio minorenne, operaio condannato a 8 anni



È stato condannato a otto anni di carcere l’operaio di 55 anni finito a processo per aver abusato del figlio minorenne per anni. Le violenze denunciate proprio dal giovane sarebbero iniziate quando la vittima aveva 12 e sarebbe proseguite fino alla maggiore età. “In tanti anni di lavoro non ho mai assistito a un caso così agghiacciante”, le parole del pm in aula.

